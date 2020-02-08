Sevgiliye hediyenin bedeli 4.700 TL

Özellikle pırlanta ve mücevher alışverişinin ön plana çıktığı Sevgililer Günü'nde bu alandaki ortalama harcamalar 4.700 TL'ye kadar çıkarken, alışverişler şubat ayı başında başlayan kampanya takvimine rağmen son 4 günde yoğunlaşıyor.

Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, “Türk insanı alışverişlerini çoğunlukla son güne bırakıyor. Bu nedenle mağazalarda aşırı yoğunluk oluyor. Sevgililer Günü'nde harcamalar yüzde 10 artıyor. Normal dönemlerde 4.200 TL'lik mücevher satış ortalaması olan Türkiye'de bu rakam 4.700 TL'ye çıkabiliyor” dedi.

MEZUNİYETTE DE PIRLANTA

Özellikle pırlanta satışlarının özel günlere yayılmaya başladığını belirten Güzeliş, dini bayramlar ve üniversite mezuniyetlerinde de pırlantanın hediye olarak öne çıktığını dile getirdi. “Yüzde 70'i klasik ürünleri seçiyor. Kadınlar önce tek taş yüzük sahibi oluyor, bunu beş taş, tam tur ve üç taş izliyor” diyen Güzeliş, satışlarında yüzde 26'lık artış yakaladıklarını aktardı.

Salgın sektöre yaradı

Türkiye'nin tuistlere yaptığı 3 milyar dolarlık mücevher satışı ile ön plana çıktığına dikkat çeken Güzeliş, “Koronavirüs nedeniyle martta Hong Kong'da planlanan büyük mücevher fuarı iptal edildi. Martta İstanbul'da yapılacak fuara akın olacak” dedi.