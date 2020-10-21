Seyahate çıkanlar 2. çeyrekte yıllık yüzde 66 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı da, yıllık bazda yüzde 69.1 azalarak 5 milyon 976 bin seyahate geriledi.

TÜİK verilerine göre, bu çeyrekte seyahate çıkanlar, yüzde 41.2 düşüşle 76 milyon 10 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 12.7 gece oldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları da aynı dönemde yüzde 67.1 azalarak 3 milyar 536 milyon 968 bin liraya geriledi. Bu harcamaların yüzde 98’ine karşılık gelen 3 milyar 465 milyon 400 bin lirasını kişisel harcamalar, yüzde 2.0’sine karşılık gelen 71 milyon 568 bin lirasını da paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 592 lira oldu.

Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla azalış yüzde 90.8 ile paket tur harcamalarında, yüzde 90.3 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda ve yüzde 84.5 ile konaklama harcamalarında oldu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 73.9 ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 14 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise yüzde 5.5 ile “sağlık” yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 59 milyon 481 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş veya akraba evinde” kaldı.

Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 11 milyon 638 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” 1 milyon 195 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.