Sezonu açamayan turizm sanayiciyi vurdu

Bu nedenle sektöre ürün veren çok sayıda sanayicinin iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi. ASO üyesi sanayici Mehmet Yalçındere, otellerin siparişi üzerine yaptıkları ve üzerinde otellerin marka ve logolarının yazdığı havlu, bornoz, halı, şampuan, sabun, terlik gibi birçok ürünü sezona yetiştirdiklerini, ancak, otellerin siparişleri teslim almadığı gibi ödeme de yapmadığını bildirdi.

Yalçındere, bu ürünleri başka firmalara satma ya da ihraç etme imkanı olmadığını, birçok turizm şirketinin salgını fırsat bilip borcunu ödemekten kaçındığını söyledi.

SİPARİŞLER ELDE KALDI

Borçluların, icraların durdurulması ve çek borçlularına sağlanan korumacılık gibi önlemlerin arkasına saklandığını, bu yüzden piyasada ciddi ödeme sıkıntısı başladığını belirten Yalçındere, çözüm bulunmaması halinde zincirleme iflasların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yalçındere, “Sezon öncesi siparişleri tamamladık, yüklü tutarlardaki siparişler sanayicinin elinde kaldı” dedi.

FABRİKALARIN KAPANMA RİSKİ VAR

KOBİ ölçeğindeki firmaların turizm sektörünün borçlarını finanse edebilecek güçte olmadığını, alacakların tahsil edilememesi halinde birçok fabrikanın kapanma riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade eden sanayici Mehmet Yalçındere, “Tesisler haklı bir gerekçeyle kapatılmış olsa bile, siparişler teslim alınıp borçların ödenmesi gerekmez mi?

Bu durum piyasada zincirleme olarak tüm kesimlere yansıyacak. Hatta kolaylıkların kötüye kullanılması yüzünden ödemelerin tamamen durmasından endişe ediyoruz” diye konuştu.