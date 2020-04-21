SGK açıkladı: Bildirim süresi uzatıldı!

SGK’nın internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Bilindiği üzere 2020/Mart ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi 24/4/2020 Cuma (23/4/2020 tarihinin resmi tatil olması) günü sona ermektedir.

* Ancak 20/4/2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 23/04/2020 tarihi gece 00.00'dan itibaren 26/04/2020 tarihi 00.00'a kadar 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurması ve 24/4/2020 Cuma günü de sokağa çıkma kısıtlaması olması sebebiyle, işverenlerimizin mağduriyete uğramaması için, tüm Türkiye' de 2020/Mart ayına ait aylık prim hizmet belgesinin son verilme süresi 27/4/2020 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.