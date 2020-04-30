Sicilya’dan turistlere görülmemiş kampanya

Sicilya Adası, karantina uygulamaları nedeniyle en büyük gelir kaynağından mahrum kaldı. Ada yönetimi, bunu tersine çevirmek için bir dizi kampanya başlatacağını duyurdu.

TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL

Insider'da yer alan habere göre, adayı ziyaret edecek olan turistlerin uçak biletlerinin yarısı, otel konaklamalarının ise üçte biri Sicilya Adası'nın yönetimi tarafından karşılanacak. Ayrıca müze ve arkeolojik alanlara girişler de ücretsiz olacak. Bundan yararlanmak isteyen turistler, sınırlar yeniden açıldıktan sonra internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Sicilya, 10 Mart'ta karantinaya girmişti. Adanın salgın sürecindeki turizm geliri kaybının 1 milyar euroyu bulduğu tahmin ediliyor. Sicilya yönetimi, maliyetinin 50 milyon euro olması beklenen kampanyalar sayesinde turistleri geri getirmeyi umuyor. Ancak bu teşviklerin tam olarak ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

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İTALYA'NIN GELİRLERİNİN YÜZDE 13'Ü TURİZMDEN

İtalya'da 4 Mayıs'tan itibaren restoranların paket servisler için yeniden açılacağı duyuruldu. Ayrıca üretim ve inşaat sektörlerinde de mesai başlayacak. Gelecek haftadan itibaren bölge içinde ulaşıma izin verilecek ama bölgeler arası kısıtlamalar devam edecek.

Ülkenin gayri safi milli hasılasının yüzde 13'ünü turizm gelirleri oluşturuyor. Bu nedenle salgın sona erer ermez kapılarını turistlere yeniden açma konusunda sabırsızlar. Sonbaharda salgının etkisinin azalması ve turizmin yeniden canlanması umuluyor.