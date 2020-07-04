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Sigara fiyatları zamlandı mı? Sigaraya zam mı geldi?

Vergi artışıyla birlikle sigara zammı da açıklanmış oldu. Sigara ya ve alkole zam geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı listeye göre alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları artırıldı.

09:18 -
Haberler Ekonomi
Sigara fiyatları zamlandı mı? Sigaraya zam mı geldi?

Sigara ve alkol zammı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV oranı yüzde 6.89 arttı. En ucuz sigaradan alınan ÖTV, 9.75 TL oldu.

SARMA TÜTÜN YASAĞINA TÜTÜNCÜLERDEN TEPKİ GELDİ

Makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara yönelik cezai işlem uygulanması kararına Elazığlı tütüncüler tepki gösterdi. Tütün satıcıları, ”Tütünün kalktığını düşünsek bile piyasaya kaçak sigara girecek ve o kaçak sigaranın parasıyla benim polisime, askerime kurşun olarak geri dönecek” diye konuştular.

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