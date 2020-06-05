Singapur’dan virüse karşı takip cihazı

Singapur, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Hükümet, giyilebilir bir takip ve uyarı cihazı üzerinde çalışıyor.

Reuters'ta yer alan habere göre bu cihaz, takan kişiye çeşitli uyarılarda bulunacak. Örneğin, virüs taşıyan birine yaklaşıldığında bununla ilgili uyarı gelecek. Önce denemesi yapılacak olan bu alet, işe yaraması halinde 5.7 milyon nüfusun tamamına dağıtılacak. Cihazın kullanımının zorunlu olup olmayacağı henüz belli değil.

‘SON AŞAMAYA GELDİK'

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, bugün mecliste yaptığı konuşmada, “Akıllı bir telefona bağımlı olmadan çalışabilecek bir cihazın geliştirilmesinde son aşamaya geldik. Yakında kullanıma sunacağız. Eğer cihaz beklediğimiz gibi çalışırsa, herkese dağıtacağız. Bu cihaz çok daha kapsayıcı olacak ve hepimizin korunmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Balakrishnan, geçen ay Sky Avustralya'ya verdiği röportajda söz konusu cihazın saat gibi takılabileceğini ya da çantada taşınabileceğini söylemişti.

TELEFON UYGULAMASI KULLANIŞLI OLMADI

Şehir devleti olan Singapur'da hali hazırda bir telefon uygulaması ile virüs takibi yapılmaya ve halk uyarılmaya çalışılıyor. Ancak uygulama hem yaygın olarak kullanılmıyor hem de sık sık aksaklıklarla karşılaşıyor.