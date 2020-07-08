Sitelere şikayet yağıyor! Kargo hizmetleri neden düzelmiyor?

Pandemi dönemi milyonlarca kişi için yeni bir tecrübe olurken uzun süre evlerinden çıkamayan vatandaşlar bu süre zarfında internetten alışverişe yöneldi. Buna bağlı olarak iş yoğunluğu en çok artan meslek gruplarından biri de kargocular oldu.

ŞİKAYET YAĞIYOR

Son dönemde şikayet sitelerinde ya da markaların sosyal medya hesaplarında çok sayıda kullanıcı, sipariş verdikleri ürünün aradan günler geçmesine rağmen ellerine ulaşmamasından hatta ürün takip sisteminde, kargoya dahi verilmemiş gözükmesinden şikayetçi.

KARGO ŞİRKETLERİNDEN Mİ KAYNAKLANIYOR?

Konu hakkında değerlendirme yapan tekstil markalarından bazıları, söz konusu gecikmenin kendilerinden kaynaklanmadığını, ürünlerin belirlenen sürede gönderildiğini ancak yaşanan yoğunluktan dolayı kargo şirketlerinin ürün tesliminde geciktiğini belirtiyor.

KARGO ŞİRKETLERİ NE DİYOR?

Konu ile ilgili bilgi almaya çalıştığımız Türkiye Kargo, Kurye Ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) yetkililerine ısrarlı aramalarımıza rağmen ulaşılamadı.

Kargo şirketleri ise pandemi sürecinin başında markalara taşıyabilecekleri günlük maksimum adetlerin bildirildiğini, pandemi süreci boyunca verilen taahhüde uygun olarak gönderi çıkışları gerçekleştirildiğini belirtiyor.

sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden birinin üst düzey yöneticisi, normalleşme süreci ile birlikte daha da artan kargo yoğunluğu nedeniyle, söz verilen sürede kargoların dağıtılabilmesi adına kargo şirketlerinin özellikle e-ticaret alanında faaliyet gösteren firmaların gönderilerine sınırlama getirdiğini belirtiyor.

Kargo şirketlerinin aynı zamanda gıda ürünleri, bozulabilir soğuk zincir ürünlerini de taşıdığını belirten yetkili, “Bu sebeple teslim aldığı gönderileri müşterilerine ulaştırmaya çalışan kargo şirketlerinin sağlıklı hizmet verebilmesi için bir sınırlama getirilmesi ihtiyacı doğdu. Her ne kadar bu uygulama nedeniyle kargo şirketleri hedef gösterilse de getirilen bu sınırlamanın tek amacı, müşterilere daha kaliteli ve güvenli hizmet verebilmek. Çünkü kapasitenin üstünde kargo kabulü, zamanında adresine teslim edilemeyen ya da kaybolan gönderi demek olacaktır.” açıklamasında bulundu.

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“EFSANE CUMA DÖNEMİNİ GEÇTİ”

Türkiye’nin önde gelen bir diğer kargo şirketi tarafından sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada, Efsane Cuma gibi kampanya dönemlerinde günlük işlem hacminin yüzde 50 ve üstünde gönderi gerçekleştiği, ancak pandemi döneminde Efsane Cuma döneminin dahi üstünde beklenmeyen bir yoğunluk oluştuğu ve günlük işlem hacminin bir önceki yılın yüzde 100 üzerine çıktığı dönemlerin yaşandığı belirtildi.

Pandemi döneminde tüketicilerin normal dönemde mağazalardan aldıkları büyük küçük her türlü ihtiyaçlarını e-ticaret üzerinden almaya başladığını belirten yetkili, “Yoğunluk ve organizasyondan kaynaklı birtakım aksaklıklar yaşansa da sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen kargo çalışanları canla başla hizmet vermeye devam etti ve zamanında teslimat performansımız genele baktığımızda normale çok yakın bir seviyede gerçekleşti. Ancak, kampanya dönemleri de dahil olmak üzere önceki dönemlere benzemeyen il ve şube bazında yoğunluklar oluştu. Pek çok şubemiz kargoları teslim edebilmek için gece yarısına kadar çalıştı. Bazı şubelerimiz ise kargo yoğunluğu nedeniyle pazar günü dahil fazla mesai yaptı.” açıklamasında bulundu.

Kargo şirketlerinin yetkilileri pandemi döneminde oluşan iş yüküne cevap verebilmek için sektöre yönelik istihdam ve yatırımlarına devam ettiklerini belirtiyor.

İşte müşteri şikayetlerinden bazıları: