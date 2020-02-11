Sivil havacılıkta para cezaları artırıldı

Resmi Gazete’de bugün yer alan düzenlemeye göre sivil havacılıkta uygulanacak para cezaları artırıldı. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ yeniden düzenlendi.

Buna göre zorunlu kurtarmaya yardım işlemleri ile can ve mal güvenliğini korumaya yönelik tedbirler dışında artarıma ve soluşturmanın selametle yürütülmesini engelleyecek işler yapanlar,

Ulaştırma Bakanlığı’ndan işletme ruhsatı almayanlar,

işletmeciler tarifeli uçuşlarda talep edilmesine rağmen uçuşlarında posta taşımazlarsa,

denetim için istenen teknik ve ekonomik bilgiler verilmezse,

uçak sicilinde alacaklı haklarına ilişkin ipotek, haciz ve buna benzer şerh ve kayıtlar bulunmaması şartıyla sicile kayıtlı bir Türk sivil hava aracı, Ulaştırma Bakanlığı’nca, Genelkurmay Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle yabancı gerçek veya tüzel kişilere veya 49 uncu maddede yazılı niteliklere sahip olmayan kişilere, yalnız bunlar adına işletmek üzere bırakılmaması durumunda, kanundaki ceza tutarı 1.000 ila 10 bin TL arasında şimdi bu 3.182 TL ila 31 bin 905 TL arasına çıkarıldı.