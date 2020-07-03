Siz yoksanız Kale Alarm var

Yaşam alanlarının ihtiyaç ve güvenlik açıklarının tespiti ile oluşturulan özel güvenlik paketleri sayesinde, kötü niyetli kişileri yaşam alanınızdan uzak tutan Kale Alarm, Alarm İzleme Merkezi sayesinde 7 gün 24 saat kesintisiz koruma sunuyor. Ayrıca yeni nesil teknolojik altyapısı ve özel dedektörleri sayesinde; yangın, sağlık problemleri, gaz kaçağı, panik ve tehdit gibi acil müdahale gerektiren durumlara karşı da anında önlem alınmasını sağlıyor.

“Kale Kameram” uygulaması ile içiniz rahat etsin

“Kale Kameram” uygulaması ile akıllı telefonlar ve web üzerinden 7/24, hem geriye dönük hem de canlı izleme olanağı sunan Kale Alarm, kullanıcı dostu ara yüzü ile evden uzaktayken bile koruma sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü ve full HD kalitedeki kayıt özelliği sayesinde, gereksinim duyulan durumlarda, yüzlerin, plakaların ve diğer göstergelerin net bir şekilde belirlenmesine imkân veriyor.

Kale Alarm ekipleri, salgın dönemine özel olarak aldıkları geniş kapsamlı hijyen önlemleri doğrultusunda keşif yaparak, ihtiyaç ve güvenlik açıklarını tespit ediyor. Ayrıca panik özelliği sayesinde tek dokunuşla Kale Alarm İzleme Merkezi’ne panik uyarısı göndererek; itfaiye ve emniyet güçlerine haber veriyor.

Kale Endüstri Holding Hakkında

Kale Endüstri Holding 1953 yılında temelleri atılmış, 1979'da İstanbul Güngören'deki üretim tesisleri ile atağa kalkmış, 1988 yılında tüm şirketlerini Holding çatısı altında toplamış, dev yatırımları ile büyümeye devam eden bir kuruluştur. Bugün, Kale Endüstri Holding çatısı altında Kale Kilit, Kale Sigorta Acenteliği, Kale Güvenlik Sistemleri, Kale Topkapı Bina İşletme ve Gayrimenkul Geliştirme, Kale Güzelce Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme adı altında hizmet veren 5 ayrı firma bulunmaktadır. Türkiye’nin lider kilit üreticisi Kale Kilit ise, her yıl İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından ihracatta başarılı faaliyetlerin ödüllendirildiği “İhracatın Yıldızları Ödülleri”nde metal eşya kategorisinde 11. kez ipi göğüsleyerek birinci oldu. Kale Kilit katma değerli ürünlerle birlikte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da alanında en çok tercih edilen markalar arasında yer almaktadır.