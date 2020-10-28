Türk-İş, 25 yaş altı 50 yaş üstü çalışanların iş güvencesini kaldıran, emeklilik hakkını zora sokan, kıdem tazminatını tırpanlayan yasa teklifinin TBMM'den geçmemesi için siyasi parti yöneticilerine ziyaret turu yapacak. Ziyarette, parti yöneticilerine yasanın çıkması halinde kendi evlatlarının da köle işçi olabileceği mesajı iletilecek.

KRİTİK HAFTA

Dün tüm illerden eş zamanlı olarak basın açıklaması yapıp iktidara istihdam paketindeki köle işçilikle ilgili esnek çalışma modellerinin metinden çıkarılmasını isteyen Türk-İş yönetimi, teklifin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinden önceki kritik son bir haftayı “ikna turu” ile değerlendirme kararı aldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Türk-İş yönetim kurulu üyesi sendika başkanları AKP ve MHP yöneticilerini birkaç koldan ziyaret edip istihdam paketinin çalışma hayatını kaosa sürükleyeceği, köle işçiliği yaygınlaştıracağı, kıdem hakkını yok edeceği ve emekliliği zorlaştıracağı mesajlarını verecekler.

Sendika yöneticileri, konuyu bir bakanla görüşürlerken, “Evladı olan, vicdanı olan hiç kimse bu yasayı kabul edemez” şeklinde değerlendirmeler yapıldığını belirterek, parti yöneticilerine “Bu düzenleme gençlerimizi işverenlerin elinde adeta köle işçi haline getirecek. Gençlerimiz sigortasız, düşük ücretle çalıştırılacak. Kıdem tazminatı verilmeden işten atılacak. Olmaz demeyin, sizin evladınız da köle işçi olabilir. Bu yasanın altında imzası olanlara bütün gençler bela okuyacaktır” mesajı vereceklerini bildirdiler.

HASTALIK VE YASAK ENGELİ

Çalışanların kazanılmış haklarını geriye götürecek düzenlemelerin özellikle virüs salgını yasaklarına denk getirilerek virüsten fırsat çıkarılmaya çalışıldığını belirten bir sendikacı, “Hastalık var, yasaklar var. Bunlar ister istemez bazı şeylere engel. Ancak bu kadar itiraza rağmen köle işçiliği fırsat bilip getirmek kimseye hayır getirmez” dedi.

MHP DURDURABİLİR

Sendika başkanları, köle işçilik düzenlemesinin tekliften çıkarılması ya da endişe edilen maddelerin düzeltilmesi konusunda AKP'li bazı milletvekillerinin de hemfikir olduğunu belirtirlerken, sorunun giderilmesinde MHP'nin kritik rol oynadığını ifade ettiler. Bir sendika yetkilisi, geçtiğimiz temmuz ayında gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a kadar giden kıdemle ilgili tartışma ve düzenleme taslağının MHP'nin net tavrını ortaya koymasıyla çözüldüğünü, benzer durumun yeni düzenlemede de yaşanabileceğini ifade etti.