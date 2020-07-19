Soğan ve patateste ihracatın serbest olması çiftçiyi rahatlattı

İsmail AKDUMAN Müslüm EVCİ

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması uygulamasına son verildi. Kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates ihracatında ön izin şartı 7 Ocak 2020 tarihinde getirilmişti.

“UMARIM İHRACAT KAPISI YENİDEN KAPATILMAZ”

Patates ve soğan ihracatında ön iznin kaldırılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, şöyle konuştu; “Patateste ihracatın önünün tamamen açılması iyi oldu ancak zaten Mayıs ayında 50 bin ton patates için ihracat izni verilmişti. Pandemiden dolayı bu kotayı bile dolduramadık. Şu an zaten ürettiğimiz patates iç pazara ancak yeter. Bir de pandemi gerçeği var. Patates hasadımızın yüzde 90'ı Eylül ayında başlıyor. O zamana kadar umarım ihracat kapısı yeniden kapatılmaz.”

“UMARIM ÇİFTÇİMİZ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAZ”

Kararın çiftçi üzerinde olumlu bir psikolojik etki yarattığını aktaran Kenar, “Üreticimiz zorluklara rağmen üretmekten vazgeçmedi. İhracatın önünün açılması olumlu ancak, bunun patates fiyatlarına da yansıması lazım. Patates şu an tarladan 70-80 kuruş civarında çıkıyor. Çiftçimizin girdi maliyetleri arttı. Bu fiyatın en az bir lira olması gerekiyor. İhracatın önünün açılmasıyla birlikte üreticimizde tarlasındaki ürünün fiyatının artacağına yönelik bir umut oluştu. Karar şu an için çiftçimizi psikolojik olarak rahatlattı. Umarım çiftçimiz bir hayal kırıklığına uğramaz ” diye konuştu.

“İHRACATIMIZ HIZLANACAK”

Patates ve soğan ihracatında ön iznin kaldırılmasını sevinçle karşıladıklarını belirten patates üreticisi Doğan Eryılmaz, “Karar önümüzü açtı. Ben patates üretiminin yanında ihracatla da uğraşıyorum. Pandemiden dolayı zaten ihracat yapamadık. Alınan karar ve normalleşmeyle birlikte ihracatımız hızlanacak. Şu an patates tarlada 70-80 kuruş. Bu fiyat bizim için yetersiz. Fiyatı en az bir lira olmalı. İhracatla birlikte bunun patates fiyatlarına yansıması bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TARIM BAKANI İLK KEZ İYİ BİR KARAR ALDI

Kapatılan Suluova Soğan Üreticileri Birliği Eski Başkanı ve soğan üreticisi Haydar Karaca ise karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Sanırım devletin dövize ihtiyacı olduğu için bu kararı aldılar. Çiftçiler uzun zamandır perişan halde. Şuan 80 kuruş maliyeti olan soğanı 50 kuruşa satıyor çiftçi. Son yıllarda soğan patates fine vurmuştu. İlk defa çiftçinin yüzü bu yasağın kaldırılmasıyla güldü. Tarım Bakanı da ilk kez iyi bir karar aldı. Corona döneminde AB Ülker'i bizim soğan be patatesimize muhtaçlar. Geç de olsa alınan bu karar için teşekkür ederiz.”