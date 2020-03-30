Şok Marketler ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı

Şok Marketler, Cepte Şok uygulamasını yeniledi. Kullanıcıların siparişleri artık Cepte Şok uygulaması üzerinden online ödeme ile aynı günde kapılarına ücretsiz teslim ediliyor. Ayrıca “Siparişini ver, istediğin saatte mağazadan al” seçeneği de devam ediyor.

Kullanıcılar Şok Market'ten online alışveriş yapabilecek ve aynı gün içinde ek bir ücret ödemeden siparişleri evlerine gönderilecek. Üstelik Cepte Şok'tan sipariş verilen ürünlerin fiyatları Şok Market fiyatlarıyla aynı olacak.

Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, Cepte Şok uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toplum olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemde bu hizmeti başlatmanın bizim için anlamı büyük. İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması için 30.000 çalışanımız ve iş ortaklarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Onlara da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Toplumumuzun kendisini rahat hissetmesi için üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Şok Marketler olarak adrese teslimat hizmetini başlattık.” dedi.