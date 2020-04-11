Sokağa çıkma kararı hal ve pazarcı esnafına pahalıya patladı

İçişleri Bakanlığı’nın 31 ilde ilan ettiği sokağa çıkma yasağının ardından Bursa’da vatandaşlar dün gece sokaklara döküldü. Erzak almak isteyen vatandaşlar dün gece açılan Yıldırım Pazaryeri ve Nilüfer İhsaniye’de sebze-meyve pazarına akın etmişlerdi. Bursalıların adeta talan ettiği pazar tezgahları önünde sosyal mesafe kuralına uyulması güçleşince zabıta ekipleri, yasağa bir saat kala tezgahları kapattırmıştı.

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Bursa Pazarcılar Derneği Başkanı Refik Aksu, önceden haber verilmeyen sokağa çıkma yasağının bir anda geliştiğini pazarcı ve hal esnafını zor durumda bıraktığını, zararın büyük olduğunu söyledi.

“PAZARCI, HALCİ, SERACI, ZOR DURUMDA KALDI”

Bursa’nın merkez ilçeleri Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'de 154 pazar noktası olduğunu belirten Aksu, “Sokağa çıkma yasağı da alınabilir saygıyla karşılıyoruz ama bu şekilde olmaz. İki gün önceden bilgi verirsiniz köylüm elindeki ürününü seradan toplamaz. Halci elindeki ürününü temizler. Pazarcı esnafımızda aynı şekilde idrak eder bu zincir işler bugün Sebze Meyve Hallerine Yaş sebze meyve yapan komisyoncu arkadaşlarımız domatesini, biberini, patlıcanını, kabağını, salatalığını, çileğini, vb. gibi mallarını nerede muhafaza edecekler. Bugün bir kamyon mal 100 bin TL’nin üzerinde tutuyor. Komisyoncu halci zor durumda kaldı” dedi.

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“BU MALLAR ŞİMDİ ÇÖPE ATILACAK”

Pazarcı esnafın büyük zarar ettiğini açıklayan Aksu, “Bugün sebze meyve hallerinden mal yapıp yarın pazar tezgahlarını açacağım diye umutla bekleyen pazarcı esnaflarının sermayesi olan bir araçlık mal 20 bin TL. Adı üstünde bunların bazıları dayanıksız tüketim malları. Muhafaza edilmeli yada anında satılmalı. Bu mallar şimdi çöpe atılacak. Bir hal işletmecisi aradı, bir kamyon yani 10 ton çilek gelmiş. Bunun maliyeti 50 bin TL ‘Başkanım ben bunu nerede muhafaza edeceğim’ diye sordu cevap veremedim” ifadelerini kullandı.

“BU ARADA MANAVLAR NE YAPACAK”

‘Yaş sebze meyve haline gelip 20 bin TL sermaye bağlayan manavlar ne yapacak?’ diyen Aksu, şöyle konuştu: Bu arkadaşlarımız malı kime satacak. Manavlar da çok zor durumda kaldı. TESK, TUSPAF, BESOP, gibi üst kuruluşlarımıza bilgi verilseydi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilecek denseydi, haller ve pazarcı esnafı önlemini alırdı.

BOZULMA RİSKİ BULUNAN ÜRÜNLERDE ÇALIŞANLARA İSTİSNA

İçişleri Bakanlığı’nın dün akşam sokağa çıkma yasağına ilişkin yaptığı açıklamaya göre ‘bozulma riski bulunan hayvancılık ve tarım ürünlerinin hasatında çalışacaklar’ sokağa çıkma yasağından istisna tutuluyor.