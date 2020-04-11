Sokağa çıkma yasağı olan illerde hangi akaryakıt istasyonları ve veterinerler açık?

Sokağa çıkma yasağı kararı sonrasında benzin ve veteriner hizmeti almak isteyen vatandaşların bu bilgilere nasıl ulaşacağı merak konusu oldu. Pek çok vatandaş, bağlı bulunduğu il ve ilçeleri arayıp kendilerine en yakın akaryakıt istasyonun açık olup olmadığı sorusunun cevabını sordu.

İstanbul’da kaymakamlıkların listesinde açık olan akaryakıt istasyonlarının listesi var ancak veterinerler için bilgi bulunmuyor.

İşte Türkiye'nin dört bir yanında açık olan akaryakıt istasyonlarına vatandaşların nasıl ulaşabileceği sorusunun yanıtı…

Can ÇAPAR / Hatay

HATAY'DA İSTASYONLAR DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞACAK

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da istasyonların dönüşümlü olarak çalışacağı, şu an açık olanların gece 00:00 itibariyle kapalı olacağı öğrenildi.

Sokağa çıkma yasağının uygulamaya girmesiyle birlikte Hatay’da da akaryakıt istasyonları nöbetleşe çalışıyor.

Bazı istasyonlar genelge kapsamında Cumartesi günü açık iken, bazıları da Pazar günü hizmet verecek.

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Evren DEMİRDAŞ

MALATYALILAR VALİLİK SİTESİNDEN ÖĞRENEBİLİR

Malatya Valiliği, il genelinde açık olan benzin ve eczane listesini kendi resmi sitesinden paylaştı.

Konu ile ilgili Sözcü'ye konuşan Battalgazi İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Şefi Yılmaz Karapınar, “Malatya’da açık olan eczane ve benzin istasyonlarına tebliğ yapılarak listesini Malatya Valiliği sitesinde yayımladık. Battalgazi’nin 600 bin küsur nüfusu, 12 benzin istasyonu var. İki günlük yasak sürecinde 6 benzin istasyonu bugün diğer 6 benzin istasyonu ise Pazar günü açık olacak. Açık olan benzin istasyonlarının adreslerini valilik resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından vatandaşlarımız öğrenebilirler” dedi.

Halil ATAŞ / Bursa

BURSA’DA HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Konu ile ilgili ulaştığımız Bursa Büyükşehir Zabıta Müdürlüğü'ne çok sayıda telefon geldiği ve konuyu Bursa Valiliği'ne yönlendirdikleri öğrenildi. Valilikten yapılan açıklamada, Bursa'nın 3 büyük ilçesi olan Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde hangi akaryakıt istasyonlarının açık olduğu bilgisi paylaşıldı.

Mustafa SARIİPEK / Muğla

MUĞLA'DA NÖBETÇİ ECZANELER KURA İLE BELİRLENMİŞ

Muğla'da nöbetçi benzinci ve veterinerlerin kura ile belirlendiği, 2 güne 2 ayrı benzinci, 2 güne 1'er tane ayrı veteriner nöbetçi konulduğu bilgisine ulaşıldı.

Duyurunun Marmaris Kaymakamlığı tarafından il genelindeki odalara yazılı bildirildiği öğrenildi. Ayrıca, belediyenin vatandaşlara mesaj atarak gezici fırınların mahallelerde ekmek sattığını haber vermesi de dikkat çekti.

Latif SANSÜR

AYDIN VALİLİĞİ AÇIK İSTASYONLARI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Aydın Valiliği, sosyal medya hesaplarından il merkezi ve ilçelerinde açık olacak akaryakıt istasyonlarının listesini yayınladı.

Vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı sıkı bir şekilde uygulandığı için, akaryakıt istasyonları yasak kapsamı dışında kalan iş yeri araçlarına hizmet verdi. Listeye ulaşamayanlar, polis memurlarından yardım istedi.

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İsmail AKIN / Antalya

ANTALYALILAR KAYMAKAMLIK SİTESİNDEN ÖĞRENEBİLİR

Antalya'da sokağa çıkma yasağı kapsamında açık olan veteriner ve benzin istasyonları belli oldu. Antalya'da ilçe kaymakamlıkları remi internet sitelerinden, sokağa çıkma yasağının olduğu 2 günde görev yapacak nöbetçi veteriner hekim ve açık bulunacak benzin istasyonların listesini paylaşıldı. Buna göre vatandaşlar sokağa çıkma yasağının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri hangi benzin istasyonu ve veterinerin açık olacağını kaymakamlıkların resmi internet sitelerinde öğrenebilecekler.

Selami AYDIN / Denizli

DENİZLİLİLER İSTASYONLARA İSİM İSİM ULAŞTI

Denizli'de merkezdeki iki büyük ilçede kaymakamlıklar hafta sonunda açık olacak akaryakıt istasyonlarını belirledi. İlçe kaymakamlıkları sosyal medya hesaplarından yaptığı duyura, Pamukkale ilçesinde BeşN Petrol, Özkanlar Petrol, Pekdemird Petrol, Tuna Petrol, Öztürk Petrol, Hazar Petrol ve Sulayıcı Petrol vatandaşın akaryaktıt ihtiyacını karşılayacak.

Merkezefendi'de ise Başpet, İnan Petrol, Sadık Petrol, Cinkaya Petrol, Nur Shell, Dartar Petrol ve Oluç Petrol açık olacak.Pazar günü açık olacak akaryakıt istasyonları da kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Ali Ekber ŞEN Kemal ATLAN / Eskişehir

ESKİŞEHİRLİLER İÇİN TÜM GEREKLİ BİLGİLER KAYMAKAMLIK SİTESİNDE

Eskişehir'de de nöbetçi akaryakıt istasyonları ve nöbetçi veterinerlerin listesini Tepebaşı ve Odunpazarı kaymakamlıkları belirledi.

Eskişehir'de Tepebaşı bölgesinde 8, Odunpazarı bölgesinde de 8 akaryakıt istasyonu sokağa çıkma süresince vatandaşlara hizmet verecek. Odunpazarı bölgesinde sokağa çıkma süresince 36, Tepebaşı bölgesinde ise 28 nöbetçi veteriner açık olacak.

Nöbetçi akaryakıt istasyonları ile nöbetçi veterinerlerin adresleri, kaymakamlıkların internet sitelerinde duyuruldu. Sokağa çıkma süresi içerisinde akaryakıt alacak olan veya veteriner ihtiyacı olan vatandaşların, bulundukları bölge kaymakamlığının resmi internet sitesini ziyaret etmeleri gerekiyor.

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Ali Ekber ŞEN / Mersin

MERSİNLİLER TELEFON İLE DE ULAŞABİLİYOR

Mersin'de de merkez 4 ilçe ve diğerlerinde açık olan istasyonlara Kaymakamlık sitesinden ulaşılabiliyor. Ayrıca, telefon ile ulaşanlara da bilgi veriliyor.

İl genelinde tüm veteriner kliniklerin de açık olduğu çünkü onların da sağlık kategorisinde değerlendirildikleri öğrenildi.

Müslüm EVCİ / Konya

KONYA’DA VALİLİK SİTESİNDEN VATANDAŞLAR ULAŞABİLİR

Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa çıkma yasağı süresince açık olacak petrol istasyonlarının listesini yayınladı. Konya Valiliği’nin resmi sosyal medya hesaplarında da paylaşılan il ve taşralardaki hizmet verecek istasyonlara dileyen vatandaşlar, siteden ulaşabilir.