Sokak hayvanlarının ihtiyacı için Semtpati projesi

İBB Meclisi'nin onayladığı raporla, İBB; iş insanı İpek Kıraç, KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası ile işbirliği protokolü imzalayacak.

Pilot bölge olarak Göktürk Merkez Mahallesi'nin seçildiği proje kapsamında, sokak hayvanları ile birlikte uyum içinde yaşamaya örnek teşkil edecek bir akıllı şehir modeli oluşturulacak. Kademeli olarak İstanbul'un tüm mahallelerinde yaygınlaşması hedeflenen projede, gönüllülerin aktif katılımı ile sokak köpeklerinin sağlık ve bakım ihtiyaçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi desteklenecek.

Ayrıca, SemtPati uygulaması ile bölgedeki sokak hayvanlarının sayıları ile beslenme, barınma, aşılama, kısırlaştırma verileri de kayıt altına alınacak. Hayvanlara yönelik sahiplendirme ve geçici yuva bulma çalışmaları da yapılacak.

Paydaşların bireysel çabalarını ortaklaştıracak projeyle, toplumsal yaşamın bir parçası olan sokak hayvanları ile mahalle sakinlerinin sevgi ve güven içinde yaşadığı örnek teşkil edecek bir model oluşturulması amaçlanıyor.