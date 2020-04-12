Sokak yasağı marketleri vurdu

Corana virüsü salgınının yayılma hızını yavaşlatmak amacıyla tüm büyükşehirlerle Zonguldak için alınan sürpriz sokağa çıkma yasağı, perakendecilerle hal ve pazarcı esnafını fena vurdu.

Kapılarını 2 gün kapatmak zorunda kalan marketçiler, içeride kapalı kalan sebze, meyve ile et ve balık ürünlerinin bozulacağını, milyonlarca liralık zararın oluşacağını belirtti.

Sokağa çıkma yasağının perakende sektörüne etkilerini SÖZCÜ'ye anlatan bir market sahibi, yasağın 2-3 gün önceden haber verilmek yerine 2 saat kala sürpriz bir şekilde açıklanmasının milli kaynakların boşu boşuna heba olmasına yol açtığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen market sahibi, “Karar doğru ancak uygulaması yanlış. Marketlerimiz kapalı ve içeride bir sürü meyve sebze, et ve balık var. Müşteri eliyle dokunmasın diye sebze ve meyveleri poşetlemiştik. Bu ürünler poşette çabuk bozulur. Şimdi hepsi çöpe gidecek.

Etler soğutmalı reyonlarda ancak onlar da 2 günde gevşeyecek. 2-3 gün önceden söylense hem ona göre mal tedariki yapar hem bozulmalara karşı önlemleri alırdık hem de halk tüm ihtiyacını panik yapmadan karşılardı” dedi.

NAKİT SIKINTISI KAPIDA

Birçok marketin günlük cirolarla ticari hayatını döndürdüğünü de ifade eden market sahibi, hafta sonu satış yapamadıkları için nakit sıkıntısı yaşayacaklarını, pazartesi günü borçları ödeyemez duruma düşeceklerini söyledi.

Bu arada hafta sonu kapalı kalan büyük marketlerden konuyla ilgili açıklama yapılmaması dikkat çekti.

Hallerdeki çilek ve sebzeler bozulur

Toptancı Hal Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sokağa çıkma yasağını desteklediklerini ve kararı çok doğru bulduklarını ifade ederken, “Ancak 3 gün önce bize haber verilmiş olsa daha iyi olurdu.

Taze sebze meyvenin bir kısmının dayanma gücü hiç yok. Örneğin kamyonlarca çilek çürüyecek. Bunun bir maliyeti var. Yerli muz dayanmayabilir. Yeşilliklerden ıspanak, tere, roka, maydanoz satılamaz hale gelebilir.

Neyse ki tedarik zincirinin sağlıklı işlemesine yönelik önlemler alındı, bu sayede pazartesi günü ürün sıkıntısı yaşanmasının önüne geçildi” dedi.