SON DAKİKA… ABD ve Çin birinci fasılı imzaladı!

İmza töreninin ardından Başkan Yardımcısı Liu He, Çin’in önümüzdeki iki yıl içinde ABD’den yaklaşık 40 milyar dolar değerinde tarım ürünü alacağını söyledi ve anlaşmanın tüm dünya için iyi olacağını belirtti.

Trump, Beyaz Saray’da canlı yayında düzenlenen törendeki konuşmasında, anlaşmanın dönüm noktası olduğunu ifade etti.

“Bugün Çin ile daha önce atılmamış çok önemli bir adımı atarak birinci faz ticaret anlaşmasını imzalıyoruz. Bu daha önceki herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük.” açıklamasını yapan Trump, yakın gelecekte Çin’e gideceğini de aktardı.

Trump, ikinci faz anlaşma için çalışmalara başladıklarını ancak üçüncü faz gibi bir sürecin söz konusu olmadığını vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, atılan imzaların ardından Trump’a bir mektup yazarak birinci fasılın kabul edilmesinden ötürü memnun olduğunu ifade etti.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

İki dünya devi arasında yapılan anlaşmanın 30 gün içerisinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

Anlaşmaların birinci fasılında yer alan maddelere göre iki ülke şu konularda mutabık kalacak;

Çin, ABD’den aldığı ürün ve servisleri gelecek iki yıl içinde 200 milyar dolara yükseltecek.

Çin, ilk yıl 18,5 milyar dolar ikinci yıl 33,9 milyar dolarlık ABD enerji ürünü satın alacak.

Çin, ABD’li üreticilerden ilk yıl 32,8 milyar dolar ikinci yıl ise 44,8 milyar dolarlık ürün alacak.

Çin, ABD’den 2020 yılında 19,5 milyar dolardan az olmamak kaydıyla tarım ürünü satın alacak.

NE OLMUŞTU?

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump’ın Mart 2018’de Çin’den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin’in teknolojide yerlileşme programına ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

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