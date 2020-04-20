Son dakika… ABD’de petrol 1 dolara kadar düştü

ABD&#8217;deki corona virüsü salgını nedeniyle petrole talebin azalması varil fiyatlarını 1 dolara kadar çekti.. Önümüzdeki ayın varil petrol fiyatlamasında 1.02 dolara kadar inen petrolün varili piyasada panik havası oluşturdu.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERABD&#039;deki son veriler açıklandı. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-abdde-petrol-1-dolarin-altina-dustu-5761880","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-abdde-petrol-1-dolarin-altina-dustu-5761880","pageType":"yazi","pageIdentifier":5761880,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Ekonomi","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; ABD&#8217;de petrol 1 dolara kadar du00fcu015ftu00fc"});aip('newsArticle', {"identifier":5761880,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-abdde-petrol-1-dolarin-altina-dustu-5761880/","headline":"Son dakika&#8230; ABD&#8217;de petrol 1 dolara kadar du00fcu015ftu00fc","articleBody":"","articleSection":"Ekonomi","keywords":"["ABD","Corona","darbe","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-04-20 20:57:18","datePublished":"2020-04-20 20:57:18","dateModified":"2020-04-20 21:04:59","info":"{"seo_news":"false"}"});