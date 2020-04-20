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Son dakika… ABD’de petrol 1 dolara kadar düştü

Corona salgını ABD'deki petrol talebine darbe vurdu. Petrolün varili ABD'de 1 dolara kadar düştü.

20:57 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… ABD’de petrol 1 dolara kadar düştü

ABD’deki corona virüsü salgını nedeniyle petrole talebin azalması varil fiyatlarını 1 dolara kadar çekti.

Önümüzdeki ayın varil petrol fiyatlamasında 1.02 dolara kadar inen petrolün varili piyasada panik havası oluşturdu.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 21:04 20.04.2020
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