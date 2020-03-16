Son dakika… Benzin fiyatlarına zam geldi!

EPGİS’in sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı

17/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

Benzinde 7 Krş/Lt

pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

AYRINTILAR GELİYOR…