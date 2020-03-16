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Son dakika… Benzin fiyatlarına zam geldi!

EPGİS'in yaptığı duyuruda benzin fiyatına 7 kuruşluk bir zam yapıldığı bildirildi. Zammın gece yarısından sonra devreye gireceği belirtildi.

19:20 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzin fiyatlarına zam geldi!

EPGİS’in sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı

17/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

Benzinde 7 Krş/Lt

pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

AYRINTILAR GELİYOR…

benzin son dakika zam
Son güncelleme: 20:17 16.03.2020
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