Son dakika… Benzin fiyatlarına zam geldi!

EPGİS&#8217;in sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanıldı:. Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 17/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere. Benzinde 7 Krş/Lt. pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-akaryakita-zam-geldi-2-5682556","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-akaryakita-zam-geldi-2-5682556","pageType":"yazi","pageIdentifier":5682556,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Ekonomi","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Benzin fiyatlaru0131na zam geldi!"});aip('newsArticle', {"identifier":5682556,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-akaryakita-zam-geldi-2-5682556/","headline":"Son dakika&#8230; Benzin fiyatlaru0131na zam geldi!","articleBody":"","articleSection":"Ekonomi","keywords":"["benzin","son dakika","zam"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-03-16 19:20:10","datePublished":"2020-03-16 19:20:10","dateModified":"2020-03-16 20:17:05","info":"{"seo_news":"false"}"});