Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Akasya ve Akbatı AVM kapandı

Akasya ve Akbatı AVM'lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iki AVM'yi de kapatma kararı aldığını borsaya bildirdi. Nişantaşı City's de AVM'yi kapattı.

13:59 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Akasya ve Akbatı AVM kapandı

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndan yapılan açıklamada konu hakkında şu ifadeler kullanıldı:

Dünyada ve ülkemizde devam eden üzücü gelişmeler neticesinde alışveriş merkezlerimizde faaliyet gösteren mağazaların çalışanları, ziyaretçilerimiz ve şirket çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek, alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz.

Ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğimize inanıyoruz. Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam ediyor olacağız.

İstanbul’un Nişantaşı semtinde bulunan City’s AVM’de kapatıldı.

İLGİLİ HABERAVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararıAVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı İLGİLİ HABERAVM'lerden Corona tavsiyesi!AVM'lerden Corona tavsiyesi!
Nişantaşı son dakika
Son güncelleme: 14:09 19.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more