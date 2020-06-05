Son dakika… Bakan Albayrak’tan BİST açıklaması: Tarihinde ilk kez…

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,44’lük yükselişle tamamladı.

Endeks, 484,91 puanlık artışla 110 bin 21,83 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi de 0,67 değer kazandı.

“TARİHİNDE İLK KEZ”

Borsa İstanbul’un son günlerdeki yükselişiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulundu.

Albayrak, “Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır” dedi.