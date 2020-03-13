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Son dakika… Bakanlık açıkladı! 1 Mayıs’a kadar ertelendi

Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarların, 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelendiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
12:24 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Bakanlık açıkladı! 1 Mayıs’a kadar ertelendi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs önlemleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’deki vaka sayısının ikiye çıktığını açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığın’dan da bir duyuru geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar, 12.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir.” ifadelerine yer verildi. (İHA)

 

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son dakika Türkiye
Son güncelleme: 12:30 13.03.2020
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