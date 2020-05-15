Son dakika: BDDK bankalara ceza yağdırdı

15 bankaya bankacılık kanununa aykırı işlem yaptıkları gerekçesiyle 19.5 milyon TL ceza kesildi.

BBDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir.

Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14.05.2020 tarihli ve 9021 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 15 bankaya toplam 19.650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BANKALARA HANGİ KAPSAMDA CEZA VERİLDİ?

19.10.2005 tarihinde kabul edilen 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ‘kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması’ hakkında hükümler içeriyor. Kanunun 1. Maddesi şöyle: Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

AKTİF RASYOSU HESABI GELMİŞTİ

BBDK özel bankaların daha fazla kredi vermesi veya devlet tahvili satın alabilmeleri için aktif rasyosu düzenlemesine gitmişti. Bankalar düzenlemeye itiraz etse de 1 Mayıs itibariyle aktif rasyosu hesabı yürürlüğe girmişti. Bu hesabı göre verdiği kredi miktarıyla 1 puanın altında kalan bankalar ceza ödeyecek.