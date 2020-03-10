EPGİS&#8217;ten yapılan indirim açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:. * Akaryakıt Fiyatlarında İndirim,. * 11/03/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 60, Motorinde 56 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.. İLGİLİ HABERErdoğan akaryakıt indirimini açıkladı. . &nbsp;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-benzin-ve-motorin-indirimi-belli-oldu-5671958","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-benzin-ve-motorin-indirimi-belli-oldu-5671958","pageType":"yazi","pageIdentifier":5671958,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Ekonomi","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Benzin ve motorin indirimi belli oldu!"});aip('newsArticle', {"identifier":5671958,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-benzin-ve-motorin-indirimi-belli-oldu-5671958/","headline":"Son dakika&#8230; Benzin ve motorin indirimi belli oldu!","articleBody":"","articleSection":"Ekonomi","keywords":"["benzin","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","motorin","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/10/iecrop/benzin-dha_16_9_1583851561.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1583851246,"datePublished":1583851246,"dateModified":1583852173,"info":"{"seo_news":"false"}"});