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Son dakika… Benzin ve motorin indirimi belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzin ve motorindeki indirimi duyurmasının ardından EPGİS indirim oranlarını açıkladı.

17:40 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzin ve motorin indirimi belli oldu!

EPGİS’ten yapılan indirim açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Akaryakıt Fiyatlarında İndirim,

 * 11/03/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 60, Motorinde 56 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

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Son güncelleme: 17:56 10.03.2020
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