Son dakika… Benzin ve motorine indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 12 kuruş indirim yapıldı.

Benzinin litresi şu an İstanbul'da 6.74 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise 6.80 TL'den satılıyor.

Motorinin litresi ise şu an İstanbul'da 6.13 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.20 TL'den satılıyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Petrol fiyatları Avrupa genelinde corona virüsü tecrit uygulamalarının yakıt talebini zayıflatacağı endişeleriyle yüzde 3’ten fazla gerilerken işlemciler ABD başkanlık seçimleri haftası boyunca karmaşık seyir bekliyor.

Brent ham petrolünün Ocak vadeli varil fiyatı yüzde 3.1 düşüşle 36.78 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 3.5 düşüşle 34.55 dolara geriledi.

Brent ve ABD hafif ham petrolü ilk işlemlerde sırasıyla yüzde 5.8 ve yüzde 6 gerileyerek mayıstan bu yana en düşük seviyelerini görmüştü.