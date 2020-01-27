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Son dakika… Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Akaryakıt sektörü kaynakları bu gece yarısından itibaren benzinde 23, motorinde 24 kuruş indirim bekliyor.

Sozcu.com.tr
19:19 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Motorinde indirim tutarı eşel mobilden dolayı 21 kuruş olarak pompaya yansıyacak.

Sektör kaynakları ABD-İran gerilimi ile brent petrolün varil fiyatı 70 dolardan 58-59 dolar bandına inmesiyle indirimlerin geldiğini ifade ediyor.

 

ABD benzin Dolar İran son dakika
Son güncelleme: 19:23 27.01.2020
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