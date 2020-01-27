Motorinde indirim tutarı eşel mobilden dolayı 21 kuruş olarak pompaya yansıyacak.. Sektör kaynakları ABD-İran gerilimi ile brent petrolün varil fiyatı 70 dolardan 58-59 dolar bandına inmesiyle indirimlerin geldiğini ifade ediyor.. &nbsp;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-benzin-ve-motorinde-indirim-beklentisi-2-5591475","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-benzin-ve-motorinde-indirim-beklentisi-2-5591475","pageType":"yazi","pageIdentifier":5591475,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"ekonomi","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Benzin ve motorinde indirim beklentisi"});aip('newsArticle', {"identifier":5591475,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-benzin-ve-motorinde-indirim-beklentisi-2-5591475/","headline":"Son dakika&#8230; Benzin ve motorinde indirim beklentisi","articleBody":"","articleSection":"ekonomi","keywords":"["ABD","benzin","Dolar","\\u0130ran","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/27/iecrop/benzin-ve-motorin-iha_16_9_1580142031.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1580141973,"datePublished":1580141973,"dateModified":1580142182,"info":"{"seo_news":"false"}"});