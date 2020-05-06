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Son dakika… Benzin ve motorinde zam beklentisi

Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20,motorine 27 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam, pompa fiyatına yansıyacak.

Sozcu.com.tr
09:34 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzin ve motorinde zam beklentisi

Corona virüsü salgını nedeniyle petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının da sık sık değişmesine neden oluyor. Dolar/TL kurundaki değişimler de akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Sozcu.com.tr’ye bilgi veren akaryakıt sektörü kaynakları, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 20 kuruş, motorinde 27 kuruş zam beklendiğini aktardı. Zamlar, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zam gelmesi durumunda, bir litre benzinin fiyatı İstanbul’da 5,56 TL, Ankara’da 5,66 TL ve İzmir’de 5,68 TL’ye yükselecek.

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Son güncelleme: 11:14 06.05.2020
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