Son dakika… Benzin ve motorinde zam beklentisi

Corona virüsü salgını nedeniyle petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının da sık sık değişmesine neden oluyor. Dolar/TL kurundaki değişimler de akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Sozcu.com.tr’ye bilgi veren akaryakıt sektörü kaynakları, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 20 kuruş, motorinde 27 kuruş zam beklendiğini aktardı. Zamlar, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zam gelmesi durumunda, bir litre benzinin fiyatı İstanbul’da 5,56 TL, Ankara’da 5,66 TL ve İzmir’de 5,68 TL’ye yükselecek.