Son dakika… Benzin ve motorine beklenen zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 23, benzinin litresine 24 kuruş zam geldi.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 24,

Motorinde 23 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) June 22, 2020

İstanbul'da benzinin litresi 6 lira 13 kuruştan motorinin litresi 5 lira 65 kuruştan satılırken, Ankara'da benzinin litresi 6 lira 16 kuruştan, motorinin litresi ise 5 lira 70 kuruştan satılıyor.

İzmir'de benzinin litresi 6 lira 18 kuruştan, motorinin litresi ise 5 lira 72 kuruştan satılmakta.