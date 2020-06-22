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Son dakika… Benzin ve motorine beklenen zam geldi

Bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 23 kuruş, benzinin litresine ise 24 kuruş zam geldi.

Sozcu.com.tr
16:40 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzin ve motorine beklenen zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 23, benzinin litresine 24 kuruş zam geldi.

İstanbul'da benzinin litresi 6 lira 13 kuruştan motorinin litresi 5 lira 65 kuruştan satılırken, Ankara'da benzinin litresi 6 lira 16 kuruştan, motorinin litresi ise 5 lira 70 kuruştan satılıyor.

İzmir'de benzinin litresi 6 lira 18 kuruştan, motorinin litresi ise 5 lira 72 kuruştan satılmakta.

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Son güncelleme: 16:43 22.06.2020
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