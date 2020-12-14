Son dakika… Benzin ve motorine zam

Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi. 15/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 15, Benzinde 4 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

*15/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 17 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.