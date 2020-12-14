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Son dakika… Benzin ve motorine zam

Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş zam geldi. Artışın pompa fiyatlarına 17 kuruş olarak yansıyacağı belirtildi. Öte yandan motorine de 15 kuruşluk zam geldi ancak artış pompa satış fiyatına yansıtılmayacak.

Güncellenme: 19:42, 14/12/2020
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzin ve motorine zam

Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi. 15/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 15, Benzinde 4 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

*15/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 17 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.