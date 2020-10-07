Son dakika… Benzin ve motorine zam yolda

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 22 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR Benzinin litresi şu an İstanbul'da 6.68 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.75 TL'den satılıyor. Motorinin litresi ise İstanbul'da 5.88 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 5.95 TL'den satılıyor.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

ABD Başkanı Trump'ın corona virüsü krizinde ekonomiyi desteklemek için yeni bir teşvik paketi çıkarılması müzakerelerini durdurma kararı petrol fiyatlarını aşağı çekti. Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından pazartesi günü ve dün sabah güçlü yükseliş gösteren petrol fiyatları, Trump'ın müzakereleri seçim sonrasına kadar durdurma kararı ile birlikte geriledi.

Petrol fiyatlarının gerilemesinde API'nın ABD'de petrol stoklarının geçtiğimiz hafta 951 bin varil arttığını açıklaması da etkili oldu. ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 41,69 dolar seviyesini gördü ve şu sıralarda düne göre 63 cent düşüşle 42,02 dolar seviyesinde. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 75 cent düşüşle 39,92 dolar/varilden işlem görüyor.