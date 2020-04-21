Son dakika… Benzinde indirim beklentisi

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaya bağlı olarak benzin fiyatlarının yine değişmesi planlanıyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Benzine dün de 5 kuruş indirim gelmişti.

GÜNCEL FİYATLAR

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5.25 TL, Ankara ve İstanbul’da ise ortalama 5.36 TL seviyesinde bulunuyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.