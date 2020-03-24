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Son dakika… Benzinde indirim beklentisi

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor.

Sozcu.com.tr
09:42 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzinde indirim beklentisi

Corona virüsünün küresel ekonomiye etkisi ve Suudi Arabistan ile Rusya arasından yaşanan anlaşmazlığa bağlı olarak petrol fiyatları tarihi düşük seviyelerde seyrediyor. Bu da Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının çok sık değişmesine neden oluyor.

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruşluk indirim bekleniyor.

Şu an İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.24 TL, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.34 TL’den satılıyor.

son dakika
Son güncelleme: 10:05 24.03.2020
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