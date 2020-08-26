Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 21 kuruş zam yapılacak.. İstanbul&#8217;da benzinin litresi 6 lira 63 kuruştan, Ankara&#8217;da ve İzmir&#8217;de benzinin litresi 6 lira 68 kuruştan satılıyor.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-benzine-zam-geliyor-7-6008392","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-benzine-zam-geliyor-7-6008392","pageType":"yazi","pageIdentifier":6008392,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Ekonomi","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika: Benzine zam geliyor"});aip('newsArticle', {"identifier":6008392,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-benzine-zam-geliyor-7-6008392/","headline":"Son dakika: Benzine zam geliyor","articleBody":"","articleSection":"Ekonomi","keywords":"["benzin","son dakika","zam"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Can Mumay","dateCreated":"2020-08-26 16:17:14","datePublished":"2020-08-26 16:17:14","dateModified":"2020-08-26 16:33:38","info":"{"seo_news":"false"}"});