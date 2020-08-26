Son dakika: Benzine zam geliyor

Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 21 kuruş zam yapılacak.

İstanbul’da benzinin litresi 6 lira 63 kuruştan, Ankara’da ve İzmir’de benzinin litresi 6 lira 68 kuruştan satılıyor.