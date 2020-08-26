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Son dakika: Benzine zam geliyor

Akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 21 kuruş zam geliyor.

Sozcu.com.tr
16:17 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Benzine zam geliyor

Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 21 kuruş zam yapılacak.

İstanbul’da benzinin litresi 6 lira 63 kuruştan, Ankara’da ve İzmir’de benzinin litresi 6 lira 68 kuruştan satılıyor.

benzin son dakika zam
Son güncelleme: 16:33 26.08.2020
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