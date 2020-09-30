Son dakika… Benzine zam yolda

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.69 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.76 TL’den satılıyor.

Petrol fiyatları corona virüs vakalarında yaşanan artışın yeni kısıtlamalar getirilmesine yol açacağına yönelik endişeler nedeniyle kayıplarını artırdı.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %1.2 değer kaybederek 40.55 dolardan işlem gördü.

ABD hafif ham petrolü %0.8 gerileyerek 38.96 dolara düştü.