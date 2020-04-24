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Son dakika… Benzine zam yolda

Son dönemde akaryakıt fiyatları çok sık değişiyor. Üç gün arka arkaya gelen indirimlerle 2016 yılındaki seviyelerine inen benzinde, bugün de fiyat değişikliği olabilir. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr
10:05 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzine zam yolda

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının çok sık değişmesine neden oluyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 4.88 TL’den, İzmir ve Ankara’da ise ortalama 4.99 TL’den satılıyor. Beklenen zammın gelmesi ile birlikte benzin fiyatı tekrar 5 TL’nin üzerine çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

son dakika zam
Son güncelleme: 10:25 24.04.2020
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