Son dakika: Bez maske ihracatı serbest oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada maskede ihracat sınırlaması sebebiyle iç piyasada maskeye daha rahat ulaşılabildiğini savundu.

Bakan Pekcan bez maskelerde ihracat yasağının kalktığını sözlerine eklerken şu açıklamalarda bulundu:

Piyasaya sunulan tıbbi ve cerrahi maskelerin ihracatına Sağlık Bakanlığından ön izin alınması uygulaması,son dönemde ülkemizde artan maske ihtiyacının karşılanmasına ve sağlık çalışanlarımızın tam donanımlı olarak COVID hastalarına hizmet sağlamasına önemli katkı sağlamıştır

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçı sektörlerimizin pandeminin dünya ekonomisinde yol açtığı tahribatı en az zararla atlatmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

Türkiye, bir yandan sağlık hizmetlerinin gerektirdiği tıbbi ekipmanlarda yurt içi talebi karşılarken, aynı zamanda dünyanın önde gelen tekstil ve hazır giyim üreticilerinden biri olarak…

Bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskenin uluslararası piyasada en büyük tedarikçisi olabilecek altyapıya sahiptir.

Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim.