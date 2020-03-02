Son dakika… Borsada açığa satış yasağı devam edecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul Pay Piyasasında geçen cuma günü açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar vermişti. SPK’dan konu hakkında yeni açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada 28 Şubat Cuma günü alınan kararlar hatırlatılarak, “Kurulumuz Karar Organı'nın 02.03.2020 tarihli kararı ile söz konusu tedbirlerin 02.03.2020 tarihinden itibaren, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.” denildi.

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SPK’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kurulumuzun 28.02.2020 tarihli kararı ile Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 28.02.2020 tarihinde;

1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

2. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına

karar verilmiştir.

Kurulumuz Karar Organı'nın 02.03.2020 tarihli kararı ile söz konusu tedbirlerin 02.03.2020 tarihinden itibaren, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.