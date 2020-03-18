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Son dakika… Brent petrol 25 dolara kadar düştü!

Geçtiğimiz hafta başlayan brent petroldeki düşüş bu haftada devam ediyor. Son verilere göre gün içinde yüzde 11 değer kaybeden brent petrol 25 dolara kadar geriledi.

20:15 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Brent petrol 25 dolara kadar düştü!

Suudi Arabistan’ın fiyat düşürme politikası sonrası petroldeki dramatik düşüş devam ediyor.

25 dolara kadar gerileyen brent petrol yüzde 11 kayıp yaşadı. ABD borsaları ise yüzde 8’lik kayıpla işlemlerine devam ediyor.

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ABD Corona Ekonomi para son dakika Suudi Arabistan Türkiye
Son güncelleme: 21:07 18.03.2020
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