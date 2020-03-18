Son dakika… Brent petrol 25 dolara kadar düştü!

Suudi Arabistan&#8217;ın fiyat düşürme politikası sonrası petroldeki dramatik düşüş devam ediyor.. 25 dolara kadar gerileyen brent petrol yüzde 11 kayıp yaşadı. ABD borsaları ise yüzde 8&#8217;lik kayıpla işlemlerine devam ediyor.. İLGİLİ HABERMotorine indirim geldi. . İLGİLİ HABER100 milyar TL&#039;lik Corona virüsü paketini ekonomistler yorumladı: Çalışan kısmı eksik. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-brent-petrol-25-dolara-kadar-dustu-5687432","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-brent-petrol-25-dolara-kadar-dustu-5687432","pageType":"yazi","pageIdentifier":5687432,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Ekonomi","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Brent petrol 25 dolara kadar du00fcu015ftu00fc!"});aip('newsArticle', {"identifier":5687432,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-brent-petrol-25-dolara-kadar-dustu-5687432/","headline":"Son dakika&#8230; Brent petrol 25 dolara kadar du00fcu015ftu00fc!","articleBody":"","articleSection":"Ekonomi","keywords":"["ABD","Corona","Ekonomi","para","son dakika","Suudi Arabistan","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/18/iecrop/petrol-dha_16_9_1584553861.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-03-18 20:15:34","datePublished":"2020-03-18 20:15:34","dateModified":"2020-03-18 21:07:23","info":"{"seo_news":"false"}"});