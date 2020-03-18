Son dakika… Brent petrol 25 dolara kadar düştü!

Suudi Arabistan’ın fiyat düşürme politikası sonrası petroldeki dramatik düşüş devam ediyor.

25 dolara kadar gerileyen brent petrol yüzde 11 kayıp yaşadı. ABD borsaları ise yüzde 8’lik kayıpla işlemlerine devam ediyor.

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