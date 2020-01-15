Son dakika… Bütçede dev açık

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, merkezi yönetim bütçesi 2019 yılında 123,7 milyar TL açık verdi. Bütçe 2018 yılında 72.8 milyar TL açık vermişti.

Aralık ayında ise bütçe dengesi 30,8 milyar TL açık verirken, 26,6 milyar TL faiz dışı açık verildi.

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 oranında artarak 875,8 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 20,3 oranında artarak 999,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Aralık döneminde vergi gelirleri 2018’in aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında artarak 673,3 milyar TL oldu. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 18,9 oranında artarak 899,5 milyar TL olarak gerçekleşti.