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Son dakika… Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2019'un son çeyreğinde yüzde 6, 2019 yılı genelinde ise yüzde 0.9 büyüdü. Ancak, yüksek kur, işsizlik ve çift haneli enflasyon gerçeği çözülmeyi bekleyen sorunlar olarak hâlâ dağ gibi duruyor. Ekonomi bu büyüme oranı ile adeta yerinde saydı. Kişi başı milli gelir 9.127 dolar ile 2018'in 566 dolar altında kaldı.

10:01 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Büyüme rakamları açıklandı

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılında bir önceki yıla göre %0,9 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre %14,9 artarak 4 trilyon 280 milyar 381 milyon TL oldu.

2019 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 51 834 TL, ABD doları cinsinden 9.127 olarak hesaplandı.

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %7,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,6, diğer hizmet faaliyetleri %3,7 ve tarım sektörü %3,3 arttı. İnşaat sektörü %8,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %1,8 azaldı.

SON ÇEYREKTE  %6,0 ARTTI

GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,0 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,0 arttı.

ABD büyüme Dolar Ekonomi enflasyon sigorta son dakika Türkiye
Son güncelleme: 10:09 28.02.2020
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