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Son dakika… Çin’e süt ve süt ürünleri ihracatında flaş gelişme!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin'e yapılan süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırıldığını açıkladı.

20:26 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Çin’e süt ve süt ürünleri ihracatında flaş gelişme!

Ticaret Bakanı Pekcan şunları söyledi:

*Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın işbirliğinde, Ticaret Müşavirliğimizin de katkılarıyla yürütülen yoğun girişimler neticesinde, ülkemizden Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kalkmıştır.

*Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan açıklama ile ülkemizden Çin'e süt ve süt ürünleri ihraç edebilecek firma listeleri duyurulmuştur. Bu kapsamda sektörümüzün önde gelen 54 firması Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı gerçekleştirebilecektir.

Çin son dakika süt
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