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Son dakika: Cumhurbaşkanı’ndan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararından dakikalar önce faizlerle ilgili önemli bir ipucu verdi. Erdoğan, "Faizin kademeli olarak inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. İnmesi gerekir dedik ve hamdolsun, indi, iniyor ve bugün de yine bir açıklama yapılacak" diye konuştu.

Sozcu.com.tr
13:37 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Cumhurbaşkanı’ndan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası’nın saat 14:00’daki faiz kararından önce faizlerle ilgili önemli bir ip ucu verdi.

Cumhurbaşkanı 2019 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, “Faizin kademeli olarak inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. İnmesi gerekir dedik ve hamdolsun, indi, iniyor ve bugün de yine bir açıklama yapılacak” diye konuştu.

100 PUAN İNDİRİM VEYA SABİT BIRAKMA

Reuters’ın 21 kurumun katılımıyla yaptığı ankette TCMB’nin 2020’deki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizine ilişkin tahminler 100 baz puan indirim ve faizlerin sabit tutulacağı yönünde iki grupta yoğunlaşıyor.

Merkez Bankası’nın politika faizi şu an yüzde 12, Temmuz ayında bu oran yüzde 24’tü.

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Son güncelleme: 13:42 16.01.2020
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