Son dakika… Dev kredi paketine kamu katılım bankaları da katıldı

Dün açıklanan ve içerisinde konuttan otomobile, tatilden bisiklete kadar bir çok alanda kredi imkanı olan dev pakete akamu katılım bankları da katıldı.

1- KONUT FİNANSMANI

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük finansman oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkânı sunulacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de finansmana konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar finansman kullandırılabilecek. Finansman kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacak.

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacak.

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2- TAŞIT FİNANSMANI PAKETİ

A. Yerli Üretime Özel Taşıt Finansmanı – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal vatandaşlara firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanı sunulacak.

B. İkinci El Taşıt Finansmanı

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Finansmanlarında azami limit 150 Bin TL olacak.

Finansman tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar finansmana konu olabilecek.

1.El ve 2.El tüm Taşıt Finansmanlarında asgari özkaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanmaktadır.

Taşıt Finansmanı Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren yapılabilecek.

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3- SOSYAL HAYATI DESTEK FİNANSMAN PAKETİ

A. Firma Katkı Paylı Tüketici Finansmanı

Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;

Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL finansman tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacak.

B. Faturalı Tüketici Finansmanı

Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;

Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL finansman tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Sosyal Hayatı Destek Finansman Paketi kapsamında kullandırılan tüm finansmanlar satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek.

Sosyal Hayatı Destek Finansmanı Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren yapılabilecek.

4- TATİL DESTEK FİNANSMAN PAKETİ

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;

Bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Söz konusu finansmanın 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı finansmanın oranı aylık %0,67 oranına denk gelmekte.

Uygulamaya dahil olacak firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.

Tatil Destek Finansman Paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacaktır.