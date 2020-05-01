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Son dakika: Dolar 7 TL’yi aştı

Uzun süredir 7 sınırında işlem gören dolar/TL bu sınırı aştı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle bugün Türkiye'de piyasalar tatilde. Dolar/TL 7,02'yi aştı. ABD Büyükelçisi Satterfield dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin Amerikan Merkez Bankası ile döviz takası anlaşması imzalamasının politik değil finansal sebepleri olduğunu söylemişti.

Sozcu.com.tr
11:48 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Dolar 7 TL’yi aştı

Dolar/TL uzun süredir 7 sınırında işlem görüyordu. Dün Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal gazetecilerin sorularını yanıtlarken bankanın bir kur hedefi olmadığını söylemişti.

 

Bir gazetecinin Merkez Bankası’nın rezervlerinin eksiye geçtiği yönündeki yorumları hatırlatması üzerine Merkez Bankası Başkanı, “Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Risk iştahı azaldı. Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı oldu. Bizim de diğer merkez bankalarında olduğu gibi dalgalanmalar ve rezerv seviyelerinde dalgalanma olabiliyor. İletişimimizde sıklıkla söylediğimiz gibi toplam rezervler üzerinden rezervleri değerlendirmek gerekir. Genel rezerv seviyemiz kısa vadeli yükümlülükler açısından bir sıkıntı olacağını değerlendirmiyoruz” yanıtını vermişti.

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ'DEN FED YORUMU

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield dün yaptığı açıklamada, “Potansiyel uygunlukla ilgili Fed’in açık piyasalar komitesi tarafından belirlenen belirli şartlar var. Bunlar finansal parasal gereklilikler, siyasetle bağlantılı değil” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal dün düzenlediği basın toplantısında IMF ile de döviz takası anlaşması olmayacağını söylemişti. Yani IMF ve Fed'den Türkiye'ye döviz takası yoluyla en azından yakın vadede dolar gelmesi beklenmiyor.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield/ Fotoğraf: İHA

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Son güncelleme: 12:00 01.05.2020
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