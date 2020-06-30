Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Elektrikte mevcut tarife devam edecek

EPDK, 3 ay geçerli olacak elektrik tarifesi için toplandı. Buna göre elektrik fiyatında mevcut tarife üç ay boyunca yürürlükte kalacak ve elektriğe zam yapılmayacak. Dünyada doğalgaz fiyatlarının düşmesiyle ithalat maliyetleri ciddi şekilde azalan BOTAŞ ise çevrim santralleri için yüzde 12,5, sanayi için yüzde 9,7 oranında indirim açıkladı. Konut için ise indirim yapılmadı.

Sozcu.com.tr
12:31 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Elektrikte mevcut tarife devam edecek

Elektrik ve doğalgazda 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak tarifeler belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte mevcut fiyat tarifeleriyle üç ay daha devam edilmesi kararı alınırken, BOTAŞ sanayi ve doğalgazla elektrik üreten çevrim santralleri için indirim yaptı. Konuta ise indirim gelmedi.

BOTAŞ, çevrim santrallerine sattığı gazda yüzde 12,5 oranında indirim yaptı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane doğalgaz tarifelerinde de yüzde 9,7 indirim yapıldı.

BAKAN’DAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “BOTAŞ’tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERBotaş'ın gaz alım maliyeti düştü ama vatandaşa indirim yapmadıBotaş'ın gaz alım maliyeti düştü ama vatandaşa indirim yapmadı
son dakika zam
Son güncelleme: 12:58 30.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more