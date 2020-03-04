Son dakika: Emeklilere maaş promosyonu belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ziraat Bankası emeklilere üç yıl için yapılacak promosyon ödemesi için anlaşma imzaladı.

Buna göre maaşları 1500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1500-2000 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 750 TL promosyon ödemesi anlaşmayı takiben peşin olarak hesaplara yatırılacak.

Bu kapsamda 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesi yapılması bekleniyor.

En fazla emekli aylığı ödemesi gerçekleştiren Ziraat Bankası promosyon ödemelerinin yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştiriyor.

Özel bankalar ise yukarıdaki miktarların altında promosyon ödemesi yapamayacak. Promosyon ödemesini alan emekliler maaşlarını üç yıl boyunca başka bankaya taşıyamıyor.

SGK diğer bankalar ile de promosyon anlaşmaları imzaladıkça bunu duyuracağını bildirdi.

ÖZEL BANKALAR NE VAAT EDİYOR?

ING Bank, Turuncu Ekstra üzerinden aylık 750 lira harcama yapılması halinde bin 800 TL ödeme yapacağını açıkladı. QNB Finansbank ise maaşını taşıyıp bir bankacılık ürününü kullananlara bin 250 liraya varan promosyon ödüyor.

Şekerbank ise 2 otomatik talimatı verirse 150 lira, 10 kişi ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 lira ödüyor. TEB ise bankaya kazandırdığı her emekli için 150 TL ödüyor. Yapı Kredi’de de promosyon 1000 TL’ye kadar çıkıyor. Denizbank ise 0.99 faiz ile ihtiyaç kredisi kullandırıyor.