Merkez Bankası Başkanı: Kur hedefimiz yok

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal 2020 yılının son enflasyon raporu toplantısında konuştu. Merkez, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e yükseltti. Başkan Uysal döviz kuru ilgili sorulan bir soruya, “Döviz kurunun seviyesi ile ilgili bir hedefimiz yok.” yanıtını verdi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın açıklamalarında satır başları şöyle:

Enflasyon raporunun yeni hali genel değerlendirme ekonomik görünüm ve orta vadeli öngörülerden oluşuyor.

Küresel faaliyette normalleşme adımlarıyla kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber salgının seyrine ve ekonomi politikalarının etkilerine ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Gelişmiş ülkelerde zayıf büyüme görünümü düşük seyreden enflasyon doğrultusunda genişleyici parasal ve mali, duruşlarını sürdürüyor ancak gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları zayıf ve dalgalı bir seyir izliyor. Yüksek belirsizlik ortamı fonların gelişmekte olan ülkelere yönelmesini engelliyor.

Döviz kuru oynaklığı son dönemde artarken salgın dönemine özgü politikalardaki normalleşme adımlarıyla kredi büyümesi üçüncü çeyrek sonunda önemli ölçüde yavaşladı.

Türkiye’nin risk primi dalgalı ve yüksek seyrediyor. Finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlandı. 3. çeyrekte iktisadi faaliyet V tipi belirgin bir toparlanma kaydetti.

Mal ihracatındaki güçlü toparlanmaya karşın hizmet gelirlerindeki düşüş ithalattaki yükselişle cari işlemler açığı arttı.

2020 yılı sonunda muhtemelen pozitif büyüme göreceğiz. İktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma iş gücü piyasasına yansımaya başlamakla birlikte istihdam salgın öncesi seviyelerin altında seyrediyor.

Çekirdek göstergeler 3. çeyrekte enflasyon eğiliminin temel mal grubu kaynaklı olarak yükseldiğine işaret ediyor. Gıda enflasyonunda yüksek seyir devam ediyor. Enflasyon beklentilerini kontrol altına almak ve enflasyondaki düşüş sürecini yeniden tesisi etmek amacıyla para politikası ve likidite yönetimi kapsamında sıkılaştırıcı adımlar atıldı.

ABD doları cinsinden ithalat fiyatlarının daha hızlı toparlanacağını öngörüyoruz.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Uysal enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 9,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini söyledi. Bir önceki beklenti bu yıl için yüzde 8,9, gelecek yıl için yüzde 6,2 seviyesinde bulunuyordu.

Uysal “Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 11,1 ile yüzde 13,1 aralığında (orta noktası yüzde 12,1), 2021 yılı sonunda yüzde 7,1 ile yüzde 11,7 aralığında (orta noktası yüzde 9,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir.” dedi.

Gıda enflasyonu tahmini 2020 için yüzde 10.5’ten yüzde 13.5’e yükseltildi.

SORU-CEVAP

SORU: Son faiz kararı bir çerçeve değişikliği midir? Önümüzdeki dönemde faiz koridoru asıl politika aracı mı olacaktır?

CEVAP: Son toplantımızda ek bir sıkılaşma adımı daha attık. Bildiğiniz gibi salgının seyrine iç ve dışa talebe yönelik belirsizlikler devam ediyor. Risk iştahına bağlı piyasa oynaklıkları devam etti. Son attığımız adımla birlikte sıkılaştırmayı güçlendirmiş olduk. Ağırlıklı ortalama faizinde 500 puanlık bir artış sağlandı. Piyasa faizlerinde güçlü bir yükseliş oldu. Kredilerde bir yavaşlama gördük. Eylül ayında ise politika faiziyle sıkılaştırmaya sürdürdük. Piyasa fonlamasında gecelik borç verme ve geleneksel ihalelere baş vurduk. Sadeleşmeden kalıcı bir uzaklaşma değil simetrik koridor korunuyor ama tek sefere yönelik geç likidite ile borç vermeye bir ayarlama yapıldı bu para politikasında esneklik konusunda kolaylık sağlayacaktır.

SORU: Kurdaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz? Bir ara toplantı söz konusu olur mu?

CEVAP: Döviz kurundaki hareketler bir çok faktörden etkileniyor. Merkez Bankası finansal istikrar ve fiyat istikrarı açsından konuya yaklaşıyor. Döviz kurunun seviyesi ile ilgili bir hedefimiz yok. Önümüzdeki dönemde para politikası ve fiyat istikrarının sonucunu görmeye ve beklentiler oluşmaya başladığında kurun normalleşmeye başladığını görebiliriz.

Ciddi sıkılaştırma politikası yürüttük bunun etkilerini kısmen gördük hala da sıkılaştırma eğilimimiz devam ediyor. Enflasyonu iyileştirmeye yönelik gerekli olduğunda tüm farklı kanallardan politika faizi de dahil olmak üzere gerekli adımları atabiliriz. Burada kendimizi sınırlamıyoruz.

Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz için zaman zaman Merkez Bankası’nın kredibilitesi, güveni veya enflasyon hedefleri ile ilgili tartışmalar yaşanabilir. Biz para politikasındaki sıkı duruşumuzu devam ettirerek zaman içinde güven artırma sürecinde olacağız. İletişimi daha fazla yapmayı düşünüyoruz.