Son dakika… Enflasyon tahmini belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında konuşuyor. Bir önceki toplantıda 2020 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 8,2, 2021 yılı için ise enflasyon tahmini yüzde 5,4 olarak açıklanmıştı. 2020 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 7,4, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4 orta vadede yüzde 5 olacağı tahmin edildi.

TCMB Başkanı Murat Uysal’ın sunumundan öne çıkanlar şunlar:

Raporda ana bölümlere ilave olarak corona virüsü salgınına ilişkin kutu çalışmaları yaptık. Salgının Türkiye ekonomisini nasıl etkilediğini anlatacağız.

Ayrıca salgının ülkemiz ekonomilerine yansımalarını izliyoruz. Parasal ve mali tedbirleri özetleyen çalışmaların yanı sıra ödemeler dengesi istatistiklerini inceleyeceğiz.

Firmaların nakit akışında bozulma talepte de bozulmaya yol açtı.

Salgın öncesi dönemde enflasyonda düşüşle finansal koşullarda iyileşme gözlenmişti.

İkinci olarak bu süreçten en fazla etkilenen reel sektör firmalarına kesintisiz kredi sağlamaya yönelik adımlar attık. Kredi hedeflerini gerçekleştiren bankalara ZK indirimleri yapılması düşük faizli ilave TL likidite sağlanması gibi tedbirleri hayata geçirdik.

ENERJİ FİYATI DÜŞÜNCE ENFLASYON TAHMİNİ DÜŞTÜ

60 dolar olan petrolün varili tahminimizi 32 dolara düşürdük. 2020 yılında yüzde 11 olarak belirlediğimiz gıda enflasyonunu yüzde 9,5 olarak güncelledik.

2020 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 7,4, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4 orta vadede yüzde 5 olacağını tahmin ediyoruz.

Bankacılık sektörünün likiditesinin güçlenmiş olması bu dönemde Türkiye ekonomisinin direncini artırıyor.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ:

Soru: Merkez Bankası rezervleri kamu bankacılığı aracılığıyla kullanılmasıyla ilgili soru sormak istiyorum. Neden döviz satışı yapılıyor? Dalgalı döviz sisteminden kamu kontrollü sisteme mi geçirdi? Merkez Bankası’nın kendisine ait rezervlerinin eksiye geçtiği ifade ediliyor.

Cevap: Rezerv sorusunu toparlamam gerekirse. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Risk iştahı azaldı. Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı oldu. Bizim de diğer merkez bankalarında olduğu gibi dalgalanmalar ve rezerv seviyelerinde dalgalanma olabiliyor. Bunların olması normal. Geçen sene belli dönemlerde bu stresi yaşadık. Ama daha sonra rezervleri güçlendirdik. Mart ayının başından itibaren bu süreçle birlikte rezervlerimizde bir dalgalanma söz konusu ancak bunun geçici olduğunu ifade etmek isterim. Dalgalı kur sistemi devam ediyor. Böyle dönemlerde döviz rezervlerimizde farklı kanaldan değişimler olabiliyor. Şunu da ayrıca belirtmek isterim, rezervlerdeki değişim ödemeler dengesinden kaynaklanabiliyor. Cari denge tarafına değinmek gerekirse ilk etapta turizmde yavaşlama söz konusu.

Küresel merkez bankalarının bu kadar genişletici adımlar attığı bir dönemde roll over rasyolarında sıkıntı beklemiyoruz. Yerleşiklerin davranışlarında bozulma olmazsa ödemeler dengesi kanalıyla rezervler üzerinde baskı beklemiyoruz. Kademeli bir şekilde kurlar üzerinde baskının azalacağını belirtmek isterim. Finansal istikrara önem verdiğimizi her zaman ifade ediyoruz.

Soru: Daha orta vadede enflasyonun yukarı yönlü devam edilebileceğine ilişkin endişeler var? Buna katılır mısınız?

Cevap: Son dönemde beklentiler belirsizlik yaratabiliyor. Bizim değerlendirmemiz 8,2’den 7,4’e çekmek, bunu neye dayandırdık, aşağı yönlü etkilerin ağır basacağını, temmuzdan itibaren enflasyondaki aşağı gelişin belirgin olacağını düşünüyoruz. Yıl sonu beklentisini böyle belirledik. Geçen sene de benzer bir süre yaşadık. 2019 yılında bizim beklentilerimizin bir miktar yukarısında oldu rakamlar.

İşsizlik fonundan yapılan ödemeleri dikkate aldığımız zaman, işsizliğe katkı olacaktır. Kısa çalışma ödeneğinin özellikle, ücretsiz izne çıkanlara ödeme yapılacak. Bu noktada hızlı bir artış gözükmese bile, kayıt dışı çalışanların ne yönde evrileceği önemli. Bu noktada destekler sağlanıyor. İşsizlik oranlarında aşağı doğru seyri görmeye başlamıştık. Mart ortasından itibaren bu seyrin tersine dönebileceğini öngörüyoruz.

Soru: Örtülü bir şekilde yürütülen politikada belli bir kur hedefi savunuluyor görüntüsü var. Edindiğimiz izlenim bu. Bu ekonomik saiklerle açıklanabilecek bir şey mi? Biz yanlış mı anlıyoruz yoksa? Kur hedefi yok mu?

Cevap: Kur hedefi olmadığını söyleyebiliriz. Kademeli bir şekilde kurda bir değişim oldu. Biz bu alanda yalnız değiliz. TL’deki kaybın da ortalarda bir yerde olduğunu görüyoruz. Bu bize kurda seviye hareketinde olmadığımızı gösteriyor. Reel kurun geldiği seviyeyi de görmemiz lazım. Aslında reel kur seviyeleri de son dönemlerin düşük seviyelerinde. Reel sektörün firmaların borç azaltımına gittiğini görüyoruz. Kurla ilgili savunma mekanizmamız yok. Kurdaki istikrarı önemsiyoruz.

Soru: Örtülü bir şekilde kur savunusu var. Kur 7’yi geçmesin ama 6,9950’de dursun bunun nasıl bir mantığı var? Merkez rezervleri erirken yarım kuruş için rezervleri harcamanın mantığı nedir?

Cevap: Cari dengede yıl içinde olumlu bir seyir bekliyoruz. Türk Lirası swap işlemlerine BDDK düzenlemeleriyle bir sınırlama geldi. Yeni swap anlaşmaları kapsamında görüşmelerimiz devam ediyor.

Uysal sözlerine şöyle devam etti:

Bir miktar bankacılık tarafında likit kalma tercihi kaldı. Risklilik açısından bakınca bir kısmının KGF destekli kredi olduğunu söylemek gerekir. Bununla birlikte tedbirler kapsamında likiditenin finansal sektör açısından erişimin rahat olabilmesi için tedbirler aldık. Tahvil alımlarımızı artırdık. Swap imkanlarını artırdık. Kamu bankaları ve diğer tüm bankalar açısından likidite açısından bir sıkıntı gözükmüyor. Gerektiğinde merkez likidite konusunda bankalara sıkıntı yaratmayacağını ifade etmişti.

İletişimimizde sıklıkla söylediğimiz gibi toplam rezervler üzerinden rezervleri değerlendirmek gerekir. Genel rezerv seviyemiz kısa vadeli yükümlülükler açısından bir sıkıntı olacağını değerlendirmiyoruz.