Son dakika: Etil alkol ihracatı serbest bırakıldı

Resmi Gazete’de bu sabah yer alan düzenlemeye göre ihracatı kayda bağlı mallar listesinde düzenleme yapıldı.

Buna göre listenin 35’inci sırasındaki etil alkol ve 38. sırasındaki hidrojen peroksit ürünlerinde ihracatta kayıt uygulaması bitmiş oldu.

17 Mart tarihinde kolonyanın ham maddesi olan etil alkolün yurt dışına satışına sınır getirilmişti.

Hidrojen peroksit ise dezenfektan üretiminde kullanılıyor.

İHRACATÇI BİRLİKLERİ VASITASIYLA BAŞVURU YAPILIYOR

İhracatta kayda bağlı mallar düzenlemesine göre listedeki ürünleri ihraç etmek isteyenler ihracatçılar birlikleri aracılığı ile ihracat beyannamelerini ve gerekli belgeleri Ticaret Bakanlığı’na ulaştırıyor. Ticaret Bakanlığı söz konusu ürünlerin ihracata uygunluklarını o günün koşullarına göre onaylarsa ürünler yurt dışına satılabiliyor. Aksi takdirde ürünün ihracatına izin verilmiyor. İhracatı kayda bağlı ürünler arasında kolonya da bulunuyor.